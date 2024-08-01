Кроваво-красные водоросли разрушают ледники Горного Алтая

Исследователи из Томского государственного университета и МГУ изучили влияние бурного цветения холодоустойчивых водорослей Chlamydomonas nivalis на таяние ледника Водопадный в Горном Алтае.
Эти водоросли, окрашивающие лед в кроваво-красный цвет, способствуют ускорению таяния льда.
Водоросли снижают альбедо ледника, что уменьшает его отражательную способность и усиливает процесс таяния. Альбедо чистого льда составляет 31-38%, в то время как на участках с водорослями оно снижается до 26%, а на загрязненных пылью до 14-20%. Эти изменения свидетельствуют о влиянии климатических условий на ледники и их экосистемы.
Исследования проводились на ледниках Левый Актру и Водопадный, расположенных на высотах от 2,6 до 3 556 метров над уровнем моря, в рамках мониторинга массы ледников и изучения реакции на изменение климата. Ледники являются важными индикаторами климатических изменений, и их изучение проходит на научной станции ТГК "Актру", сообщает ТАСС.
Будущие экспедиции планируют использовать аэрофотосъемку для дополнения данных о таянии ледников.
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