Как ледники создают новые экосистемы: удивительные открытия международной команды учёных

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Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников

1:33
Наука

Международная команда исследователей из Италии, Франции, Индии и других стран изучила изменения в экосистемах, освобожденных от льда земель. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

В морских и горных ледниках обитают лишь несколько видов организмов, способных выживать в таких условиях, включая ледяных червей, снежных блох и снежные водоросли. По мере таяния льдов эти организмы исчезают.

В новом исследовании команда проанализировала данные за последние 10 лет, отслеживая изменения на 46 отступающих ледниках по всему миру: от Гималаев и Анд до острова Шпицберген, Новой Зеландии и даже тропических льдов в Мексике.

Ученые изучили образцы почвы с более чем 1200 участков в лаборатории и провели анализы ДНК для оценки местного биоразнообразия.

Результаты показали схожую модель формирования экосистем: первыми на оттаявшую землю заселяются бактерии, простейшие организмы и водоросли.

После микробной колонизации на территорию приходят более крупные и устойчивые виды, такие как лишайники, мхи и травы. Эти растения обогащают тонкие почвы питательными органическими веществами, что позволяет более сложным растениям укореняться.

В конечном итоге в сформировавшейся экосистеме появляются травоядные и хищные животные, отмечают исследователи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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