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Моргнуть не успеешь: разработчик "Яндекса" создал робота, побившего мировой рекорд по спидкубингу

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

1:59
Наука

Робот, созданный разработчиком российской компании "Яндекс" Александром Кротовым, установил новый мировой рекорд по спидкубингу, собрав кубик Рубика за 0,203 секунды. Рекорд зафиксирован 5 июля 2024 года.

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Фото: Яндекс

Робот был разработан специально для скоростной сборки кубика Рубика. При создании использовались простые компоненты, такие как моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок.

Российский робот побил мировой рекорд 0,305 секунд, который ранее установил его "конкурент" японской корпорации Mitsubishi Electric Corporation. Для сравнения, рекорд сборки кубика человеком составляет 3,13 секунды. За 0,203 секунды большинство людей успеет только моргнуть.

Робот Александра собирает кубик в три этапа: сперва изучает в течение 10 мс, снимая камерами грани и обрабатывая кадры написанной на языке Rust программой. Вторым делом робот планирует свои действия по алгоритму Герберта Коцембы, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов — этот этап длится 8 мс. На третьем этапе происходит непосредственно сборка за 184 мс, во время которой робот одновременно двигает грани кубика с помощью шести моторов.

Чтобы побить мировой рекорд по спидкубингу, Александр использовал специальные драйверы и оптимизировал код робота и его настройки, чтобы компоненты взаимодействовали друг с другом предельно быстро. Моторы подобраны так, чтобы быстро набирать высокую скорость, — подобные обычно используют в роботах-доставщиках и электросамокатах.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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