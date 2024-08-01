Санкции помогли тюменским самолётам-амфибиям завоевать российский рынок

Спрос на самолёты-амфибии из Тюмени растёт вопреки санкциям

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Тюменская компания "Орион-Авиа" более 20 лет занимается производством самолётов-амфибий. Под руководством главного конструктора Сергея Карпова было выпущено 20 легкомоторных летательных аппаратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gleb Osokin, CC BY-SA 3.0

Несмотря на сложности, связанные с санкциями, и нехваткой некоторых компонентов, компания продолжает свою работу, адаптируясь к новым условиям. Большинство компонентов производится в Тюмени, но ключевые детали, такие как двигатели и колеса, приходится закупать за границей.

Сергей Карпов отмечает, что спрос на амфибии вырос, возможно, из-за ограничений на ввоз американских самолётов и нехватки гидросамолетов на рынке. Основными покупателями являются россияне, использующие самолёты для личных нужд и туризма. Производство не было рассчитано на такой объём заказов, и компания испытывает нехватку ресурсов для удовлетворения растущего спроса. В связи с этим, рядом с основным цехом был построен новый ангар для расширения производства, сообщает tmn.aif.ru.

Кроме того, компания рассматривает возможности сотрудничества с новыми производителями деталей. Турецкие инвесторы проявили интерес к локализации производства, однако договориться не удалось.

Основная мечта Сергея Карпова — развить авиатуризм, показывая красоты региона с высоты птичьего полёта. Несмотря на все сложности, компания продолжает работать и развиваться, подстраиваясь под новые реалии.