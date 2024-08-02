Средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений у пожилых

Nutrition Neuroscience: средиземноморская диета поможет сохранить когнитивные функции

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Учёные из Университета китайской медицины Ганьсу обнаружили, что средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений у пожилых людей, особенно у женщин старше 65 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Neuroscience.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Средиземноморская диета предполагает активное потребление фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и оливкового масла, а также включает в рацион рыбу и птицу. Она известна высоким содержанием антиоксидантов и полезных растительных веществ, которые защищают мозг от стресса и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В исследовании, направленном на оценку эффективности такой диеты для профилактики деменции, приняли участие более 2,3 тысячи человек старше 60 лет. Оно проводилось в провинции Ганьсу с января 2019 по март 2022 года. Учёные использовали многоступенчатый метод стратифицированной выборки участников из различных административных единиц — префектур, округов, поселков и деревень. На первом этапе они оценили когнитивные способности участников и собрали информацию об особенностях их образа жизни и питания. Затем начался период наблюдения, в течение которого три года отслеживали изменения в когнитивных функциях участников.

За время наблюдения у 23,8% участников было отмечено ухудшение внимания и памяти. Однако учёные установили, что у лиц, придерживающихся средиземноморской диеты, риск снижения когнитивных функций был ниже. У 20,6% участников с низкой приверженностью диете наблюдалось ухудшение когнитивных функций, по сравнению с 20,4% участников с высокой приверженностью. Особенно выраженный благотворный эффект средиземноморской диеты наблюдался у женщин старше 65 лет.