Генетически модифицированные бактерии: новый способ защиты от комаров

PNAS: генетически модифицированные бактерии могут отпугивать комаров

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Генетически модифицированные бактерии, живущие на коже человека, могут сделать мышей менее привлекательными для комаров на 11 дней. Комары переносят множество смертельных заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, лихорадку денге, жёлтую лихорадку и лихорадку Зика. Самки комаров, охотящиеся за кровью, настраиваются на запахи, выделяемые микробами кожи их жертв.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, CC BY-SA 2.0

Омар Акбари и его коллеги спроектировали версии обычных кожных комменсалов человека, таких как Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium amycolatum, чтобы они производили значительно меньше молочной кислоты, которая, как известно, привлекает комаров.

Авторы исследования, опубликованного в PNAS, протестировали модифицированные микробы по отдельности и обнаружили, что изменённая версия S. epidermidis привлекла примерно половину комаров Aedes aegypti и Anopheles gambiae и на 22% меньше комаров Culex quinquefasciatus по сравнению с дикими версиями микробов. Затем они опробовали модифицированные микробы на мышах. Окрашивание мышей диким типом S. epidermidis привлекало комаров, однако применение модифицированного S. epidermidis снижало привлекательность мышей для комаров на 64,4% по сравнению с диким типом, начиная с трёх дней после нанесения. Этот эффект длился 11 дней.

Испытания с модифицированным C. amycolatum дали схожие результаты. Кроме того, меньшая доля комаров, которые приземлились на мышей, окрашенных модифицированными микробами, укусила их. По словам авторов, результаты указывают на возможность создания живого и долговечного репеллента от комаров на основе микробиома.