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Вакцинация против COVID-19 снижает риск сердечных приступов и инсультов

Nature Communications: вакцинация от COVID-19 снижает риск инсульта

1:58
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило интересный эффект вакцинации против COVID-19.

Nature Communications: вакцинация от COVID-19 снижает риск инсульта
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Учёные из университетов Кембриджа, Бристоля и Эдинбурга при поддержке Центра научных данных Британского кардиологического фонда (BHF) установили, что вакцинация оказывает положительное влияние на снижение частоты сердечных приступов и инсультов. Анализ охватывал данные о 46 миллионах взрослых, собранные с декабря 2020 года по январь 2022 года. Исследователи сравнили заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями после вакцинации с периодом до вакцинации и с информацией о тех, кто не получил вакцину. Особое внимание уделялось артериальным и венозным тромбообразованиям, таким как сердечные приступы, инсульты и тромбоэмболия легочной артерии.

Результаты исследования показали, что частота сердечных приступов и инсультов снизилась на 10% через 13-24 недели после получения первой дозы вакцины. После второй дозы вакцина AstraZeneca снизила риск сердечно-сосудистых событий на 27%, а Pfizer/BioNTech — на 20%. Наблюдались схожие тенденции и в отношении венозных тромбообразований. Однако исследование также выявило редкие случаи сердечно-сосудистых осложнений, таких как миокардит и перикардит после мРНК-вакцин, а также тромботическая тромбоцитопения после аденовирусных вакцин. Тем не менее, новых серьезных сердечно-сосудистых проблем, связанных с вакцинацией, обнаружено не было.

Авторы исследования подчеркивают, что преимущества вакцинации существенно превышают риски, подтверждая её значимость в предотвращении тяжелых случаев COVID-19.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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