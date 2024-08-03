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Умеренные дозы алкоголя не влияют на когнитивные функции

Газета.Ru: умеренные дозы алкоголя не оказывают влияния на умственные способности

2:27
Наука

Исследователи российского разработчика нейротехнологий Neiry установили, что умеренные дозы алкоголя (две бутылки пива или два бокала вина) не влияют на когнитивные функции и продуктивность человека на следующий день. Об этом "Газете.Ru" сообщили в Neiry.

Газета.Ru: умеренные дозы алкоголя не оказывают влияния на умственные способности
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Ранее исследования сосредотачивались на сильном алкогольном опьянении или тяжелом похмелье, когда было выявлено, что интоксикация ухудшает тормозной контроль, внимание и память. В новом исследовании приняли участие 27 респондентов, не страдающих алкогольной зависимостью. Для половины из них привычной дозой алкоголя были четыре стандартные порции (две бутылки пива или два бокала вина). Некоторые респонденты выпивали до 10 порций (примерно 1 бутылка вина объемом 0,7 литра), а другие — только 1 порцию (60 мл вина).

Участники проходили когнитивное тестирование дважды: за день до употребления алкоголя и на следующий день. В процессе тестирования использовались нейроинтерфейсы Neiry, которые измеряли волновую активность мозга и велась непрерывная запись ЭЭГ.

Результаты исследования показали, что ни в одном из проведенных тестирований не было обнаружено достоверных различий в результатах когнитивного тестирования или характеристиках ЭЭГ. Даже те, кто употребляли больше стандартных порций, не испытывали ощутимого влияния на когнитивные функции.

Отсутствие различий может свидетельствовать о том, что привычная доза алкоголя не повлияла на когнитивные функции регулярно выпивающих участников эксперимента на следующий день.

"Когда мы задумывали этот эксперимент, наша гипотеза заключалась в том, что на следующий день после употребления пары бокалов вина у людей выражено снижаются когнитивные способности, что можно будет заметить как во время выполнения тестов, так и на ЭЭГ-метриках. Но негативного влияния на когнитивные способности мы не обнаружили. И это, конечно, порождает много вопросов для дискуссии. С помощью девайсов Neiry мы продолжим изучать влияние разных состояний на мозг, и я уверен, что впереди нас ждет много открытий", — рассказал "Газете.Ru" глава компании Александр Панов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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