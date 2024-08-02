Антиканцерогенные продукты: как еда может защитить от рака

Учёные определили продукты, снижающие риск онкологических заболеваний

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В Университете Патанджали в Индии было проведено исследование, посвященное влиянию различных продуктов питания на профилактику и лечение онкологических заболеваний. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Cancer Screening and Prevention. Учёные выделили несколько групп продуктов, обладающих выраженными антиканцерогенными свойствами.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Продукты с антиканцерогенными свойствами:

Фрукты и овощи: Богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Бобовые: Содержат важные питательные вещества и антиоксиданты.

Зелёный чай: Известен своими антиоксидантными свойствами.

Цельнозерновые продукты: Коричневый рис, овёс и цельнозерновой хлеб богаты клетчаткой и питательными веществами.

Жирная рыба: Лосось, скумбрия и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами и способные препятствовать росту опухолей.

Жирная рыба: Лосось, скумбрия и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами и способные препятствовать росту опухолей. Крестоцветные овощи: Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат сульфорафан, вещество, способное уничтожать раковые клетки.

Специи: Куркума обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, способными предотвращать развитие онкологических заболеваний.

Продукты, повышающие риск развития рака:

Красное и обработанное мясо: Связаны с повышенным риском развития рака.

Алкоголь: Известен как фактор, повышающий риск различных видов рака.

Высокопереработанная пища: Часто содержит вредные добавки и консерванты.

Трансжиры: Могут способствовать развитию различных заболеваний, включая рак.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара: Способствуют воспалению и повышают риск развития рака.

Эти результаты подчеркивают важность правильного питания в профилактике онкологических заболеваний и необходимости избегать продуктов, повышающих риск их развития.