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Антиканцерогенные продукты: как еда может защитить от рака

Учёные определили продукты, снижающие риск онкологических заболеваний

2:07
Наука

В Университете Патанджали в Индии было проведено исследование, посвященное влиянию различных продуктов питания на профилактику и лечение онкологических заболеваний. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Cancer Screening and Prevention. Учёные выделили несколько групп продуктов, обладающих выраженными антиканцерогенными свойствами.

Учёные определили продукты, снижающие риск онкологических заболеваний
Фото: Freepik by freepik, PDM

Продукты с антиканцерогенными свойствами:

  • Фрукты и овощи: Богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.
  • Бобовые: Содержат важные питательные вещества и антиоксиданты.
  • Зелёный чай: Известен своими антиоксидантными свойствами.
  • Цельнозерновые продукты: Коричневый рис, овёс и цельнозерновой хлеб богаты клетчаткой и питательными веществами.
    Жирная рыба: Лосось, скумбрия и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами и способные препятствовать росту опухолей.
  • Крестоцветные овощи: Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат сульфорафан, вещество, способное уничтожать раковые клетки.
  • Специи: Куркума обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, способными предотвращать развитие онкологических заболеваний.

Продукты, повышающие риск развития рака:

  • Красное и обработанное мясо: Связаны с повышенным риском развития рака.
  • Алкоголь: Известен как фактор, повышающий риск различных видов рака.
  • Высокопереработанная пища: Часто содержит вредные добавки и консерванты.
  • Трансжиры: Могут способствовать развитию различных заболеваний, включая рак.
  • Продукты с высоким содержанием добавленного сахара: Способствуют воспалению и повышают риск развития рака.

Эти результаты подчеркивают важность правильного питания в профилактике онкологических заболеваний и необходимости избегать продуктов, повышающих риск их развития.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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