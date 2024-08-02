Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи

Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Этим летом Сочи стал особенно популярным среди туристов, установив рекорды по числу проданных путёвок. Однако не все пляжи соответствуют ожиданиям отдыхающих по уровню чистоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Учёные из "Сириуса" провели исследование, чтобы определить самые загрязнённые пляжи в Сочи и "Сириусе". Они изучили шесть пляжей: "Бархатные сезоны", "Сириус", "Известия", "Хоста", "Мацеста" и "Приморский", оценивая количество и тип мусора. В среднем, на каждые 100 метров пляжа было обнаружено от 40 до 245 единиц мусора.

Наиболее загрязнёнными оказались пляжи:

Приморский с 116 единицами мусора на 100 квадратных метров;

Хоста с 203 единицами мусора на 100 квадратных метров.

В то же время, самые чистые пляжи по результатам исследования:

Известия с 26 единицами мусора на 100 квадратных метров;

Сириус с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров;

Мацеста с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров.

Эти результаты подчеркивают необходимость более тщательной уборки и поддержания чистоты на популярных курортах, чтобы соответствовать ожиданиям туристов и сохранять привлекательность региона.