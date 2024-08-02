Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи

Этим летом Сочи стал особенно популярным среди туристов, установив рекорды по числу проданных путёвок. Однако не все пляжи соответствуют ожиданиям отдыхающих по уровню чистоты.
Учёные из "Сириуса" провели исследование, чтобы определить самые загрязнённые пляжи в Сочи и "Сириусе". Они изучили шесть пляжей: "Бархатные сезоны", "Сириус", "Известия", "Хоста", "Мацеста" и "Приморский", оценивая количество и тип мусора. В среднем, на каждые 100 метров пляжа было обнаружено от 40 до 245 единиц мусора.
Наиболее загрязнёнными оказались пляжи:
В то же время, самые чистые пляжи по результатам исследования:
Эти результаты подчеркивают необходимость более тщательной уборки и поддержания чистоты на популярных курортах, чтобы соответствовать ожиданиям туристов и сохранять привлекательность региона.
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