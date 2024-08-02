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Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи

Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"

1:21
Наука

Этим летом Сочи стал особенно популярным среди туристов, установив рекорды по числу проданных путёвок. Однако не все пляжи соответствуют ожиданиям отдыхающих по уровню чистоты.

Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Учёные из "Сириуса" провели исследование, чтобы определить самые загрязнённые пляжи в Сочи и "Сириусе". Они изучили шесть пляжей: "Бархатные сезоны", "Сириус", "Известия", "Хоста", "Мацеста" и "Приморский", оценивая количество и тип мусора. В среднем, на каждые 100 метров пляжа было обнаружено от 40 до 245 единиц мусора.

Наиболее загрязнёнными оказались пляжи:

  • Приморский с 116 единицами мусора на 100 квадратных метров;
  • Хоста с 203 единицами мусора на 100 квадратных метров.

В то же время, самые чистые пляжи по результатам исследования:

  • Известия с 26 единицами мусора на 100 квадратных метров;
  • Сириус с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров;
  • Мацеста с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров.

Эти результаты подчеркивают необходимость более тщательной уборки и поддержания чистоты на популярных курортах, чтобы соответствовать ожиданиям туристов и сохранять привлекательность региона.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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