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Учёные назвали оптимальные методы тренировок для мышц и силы

Sports Medicine: тренировка до отказа и её влияние на мышечную массу и силу

1:12
Наука

Для эффективного роста мышц и увеличения силы важно понимать, что оптимальный подход к тренировкам зависит от конкретных целей. Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, подтвердило, что тренировка до отказа способствует большему росту мышц, в то время как для увеличения силы количество повторений должно быть меньше.

Sports Medicine: тренировка до отказа и её влияние на мышечную массу и силу
Фото: af.mil by United States Air Force, CC0

Тренировка до отказа предполагает выполнение упражнений до тех пор, пока вы не сможете продолжать с правильной техникой. Учёные проанализировали данные 55 исследований и обнаружили, что этот метод эффективен для наращивания мышечной массы. Однако, для увеличения силы важно сохранять возможность выполнения нескольких дополнительных повторений в конце подхода.

По мнению исследователей, для среднего человека тренировки, близкие к отказу, могут быть наилучшим вариантом. Тем не менее, следует учитывать, что тренировки до отказа могут негативно влиять на долгосрочную производительность и восстановление. Поэтому важно соблюдать баланс и варьировать методы тренировок для достижения оптимальных результатов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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