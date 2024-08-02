Учёные назвали оптимальные методы тренировок для мышц и силы

Sports Medicine: тренировка до отказа и её влияние на мышечную массу и силу

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Для эффективного роста мышц и увеличения силы важно понимать, что оптимальный подход к тренировкам зависит от конкретных целей. Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, подтвердило, что тренировка до отказа способствует большему росту мышц, в то время как для увеличения силы количество повторений должно быть меньше.

Фото: af.mil by United States Air Force, CC0

Тренировка до отказа предполагает выполнение упражнений до тех пор, пока вы не сможете продолжать с правильной техникой. Учёные проанализировали данные 55 исследований и обнаружили, что этот метод эффективен для наращивания мышечной массы. Однако, для увеличения силы важно сохранять возможность выполнения нескольких дополнительных повторений в конце подхода.

По мнению исследователей, для среднего человека тренировки, близкие к отказу, могут быть наилучшим вариантом. Тем не менее, следует учитывать, что тренировки до отказа могут негативно влиять на долгосрочную производительность и восстановление. Поэтому важно соблюдать баланс и варьировать методы тренировок для достижения оптимальных результатов.