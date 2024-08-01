Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как неполный рабочий день негативно отразился на экономике Германии
Porsche представила уникальный спорткар 911 GT3 RS
Семак рассказал о своих ожиданиях от матча с "Ростовом"
Российский нападающий Чалов подписал контракт с греческим клубом
Российские военные устранили три установки Patriot в зоне СВО
Джереми Реннер — о Роберте Дауни-младшем в роли Дума: "Я даже не знал об этом"
Xbox анонсировала список игр для показа на Gamescom 2024
Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии
Риск деменции увеличивается на 74% при депрессии

IJGP: учёные обнаружили связь между депрессией и деменцией

1:29
Наука

Учёные из Университета Палермо (Италия) выявили, что депрессия может увеличивать риск развития деменции на 74%, причем эта связь особенно выражена у молодых людей. Исследование, результаты которого опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), охватило 22 789 человек.

IJGP: учёные обнаружили связь между депрессией и деменцией
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

Из участников исследования у 24,9% была диагностирована депрессия. Среди них большинство составляли женщины, они реже состояли в браке, имели множество ограничений в повседневной жизни и часто страдали от хронических заболеваний.

Исследователи проанализировали данные о здоровье добровольцев и в течение 15 лет наблюдали за ними. За этот период у 1419 участников развилась деменция. Выяснилось, что наличие депрессии увеличивало риск развития деменции на 74%. Особенно заметна эта взаимосвязь у молодых участников: у лиц моложе 60 лет с депрессией вероятность развития деменции возрастала в два раза.

Дополнительно исследование показало, что определённые симптомы депрессии, такие как потеря концентрации, пессимизм и усталость, являются значимыми предикторами старческого слабоумия. При этом нарушения сна с деменцией не были связаны.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Последние материалы
Porsche представила уникальный спорткар 911 GT3 RS
Семак рассказал о своих ожиданиях от матча с "Ростовом"
Российский нападающий Чалов подписал контракт с греческим клубом
Российские военные устранили три установки Patriot в зоне СВО
Джереми Реннер — о Роберте Дауни-младшем в роли Дума: "Я даже не знал об этом"
"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": кооператив выполнял обязательства
Xbox анонсировала список игр для показа на Gamescom 2024
Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии
Загитова прокомментировала слухи про её отношения с Егором Кридом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников