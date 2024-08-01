Риск деменции увеличивается на 74% при депрессии

IJGP: учёные обнаружили связь между депрессией и деменцией

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Палермо (Италия) выявили, что депрессия может увеличивать риск развития деменции на 74%, причем эта связь особенно выражена у молодых людей. Исследование, результаты которого опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), охватило 22 789 человек.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

Из участников исследования у 24,9% была диагностирована депрессия. Среди них большинство составляли женщины, они реже состояли в браке, имели множество ограничений в повседневной жизни и часто страдали от хронических заболеваний.

Исследователи проанализировали данные о здоровье добровольцев и в течение 15 лет наблюдали за ними. За этот период у 1419 участников развилась деменция. Выяснилось, что наличие депрессии увеличивало риск развития деменции на 74%. Особенно заметна эта взаимосвязь у молодых участников: у лиц моложе 60 лет с депрессией вероятность развития деменции возрастала в два раза.

Дополнительно исследование показало, что определённые симптомы депрессии, такие как потеря концентрации, пессимизм и усталость, являются значимыми предикторами старческого слабоумия. При этом нарушения сна с деменцией не были связаны.