Уникальный метод распознавания дипфейков от питерских ученых

Петербургские ученые представили новый метод идентификации дипфейков

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали уникальный метод идентификации дипфейков, который основывается на обнаружении следов апскейлинга — процесса искусственного повышения качества видео или фотографий. Об этом сообщил ведущий эксперт Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Дмитрий Левшун в интервью ТАСС.

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Дмитрий Левшун пояснил, что современные смартфоны часто используют нейросети для улучшения фотографий, но в случае дипфейков изменения гораздо более значительны. Нейросеть, разработанная учеными из Санкт-Петербурга, обучена распознавать признаки сильного апскейлинга, когда качество изображения повышается за счет добавления дополнительных пикселей.

Апскейлинг используется при создании дипфейков для того, чтобы улучшить качество изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, и сделать их более реалистичными. Именно поэтому новый алгоритм стал эффективным инструментом для обнаружения поддельного контента.

В ближайших планах исследователей создание большой базы данных для обучения нейросети выявлять дипфейки по другим признакам. Эта база будет включать три типа дипфейков: полностью сгенерированные изображения, фотографии с добавленными элементами и модифицированные фото.

Кроме того, ученые работают над созданием новой открытой библиотеки интеллектуальных методов для обнаружения поддельных изображений лиц.