Названа одна из самых побитых кратерами лун в Солнечной системе

В Московском планетарии рассказали о Каллисто

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Каллисто — одна из самых побитых кратерами лун в Солнечной системе, сообщил Московский планетарий в очередной научно-популярной статье ВКонтакте.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Каллисто — самый внешний из четырёх галилеевых спутников Юпитера. Он открыт Галилео Галилеем ещё в 1610 году, и объём накопленной с той далёкой поры информации об этом небесном теле довольно велик — прежде всего благодаря космическому аппарату NASA "Галилео", а также "Пионер-10", "Пионер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Кассини", "Новые горизонты".

Каллисто — третий по величине спутник в Солнечной системе. Он состоит примерно поровну из камней и льда. Плотность вещества на поверхности — около 1,83 г/см3, диаметр — 4800 км.

Спутник весь испещрён кратерами — на его поверхности буквально нет живого места. Он считается одним из самых кратерированных объектов в Солнечной системе.

Кроме кратеров, столкновения с метеоритами оставили на Каллисто и другие геоморфологические следы — разломы и многокольцевые бассейны.

Самый крупный — бассейн Вальхалла, открытый АМС "Вояджер-1" в 1979 году. Он состоит из центрального региона диаметром около 600 км и расходящихся от него концентрических колец радиусом до 1900 км. Они похожи на круги на воде, что может свидетельствовать о пластичности поверхности этой галилеевой луны.