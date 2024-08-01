Этот сильнейший парниковый газ провоцирует ОРВИ и сердечные приступы: его пока меньше, чем CO₂

Климатолог Шинделл предупредил о резком росте выбросов метана

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Глобальные выбросы метана стремительно растут с 2006 года, а особенно — с 2020-го, и если не принять срочных мер, этот угрожающий тренд сохранится, предупредили учёные под руководством физика и климатолога Дрю Шинделла из Дьюкского ниверситета в США.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0

Основной источник выбросов метана — продолжающееся использование ископаемого топлива вместо более чистых альтернатив: он образуется при бурении и переработке нефти, газа и угля.

Из-за потепления вырос объём естественных выбросов из болот. Кроме того, метан вырабатывается свалками, таянием вечной мерзлоты и домашним скотом. Это пока незначительные факторы, но их нельзя упускать из виду.

Основным парниковым газом по-прежнему остаётся углекислый — его больше в атмосфере, признают исследователи в статье на страницах Frontiers in Science.

Но парниковый эффект метана сильнее, к тому же он способствует образованию озона у поверхности земли, увеличивая риск смерти от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

По расчётам авторов, меры по сокращению выбросов метана экономически целесообразнее, чем борьба с последствиями изменения климата.

Как сократить выбросы метана