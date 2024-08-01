Глобальные выбросы метана стремительно растут с 2006 года, а особенно — с 2020-го, и если не принять срочных мер, этот угрожающий тренд сохранится, предупредили учёные под руководством физика и климатолога Дрю Шинделла из Дьюкского ниверситета в США.
Основной источник выбросов метана — продолжающееся использование ископаемого топлива вместо более чистых альтернатив: он образуется при бурении и переработке нефти, газа и угля.
Из-за потепления вырос объём естественных выбросов из болот. Кроме того, метан вырабатывается свалками, таянием вечной мерзлоты и домашним скотом. Это пока незначительные факторы, но их нельзя упускать из виду.
Основным парниковым газом по-прежнему остаётся углекислый — его больше в атмосфере, признают исследователи в статье на страницах Frontiers in Science.
Но парниковый эффект метана сильнее, к тому же он способствует образованию озона у поверхности земли, увеличивая риск смерти от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
По расчётам авторов, меры по сокращению выбросов метана экономически целесообразнее, чем борьба с последствиями изменения климата.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.