Найден новый способ связи с инопланетянами: в этом поможет ИИ

Учёные предложили отправить искусственный интеллект в космос

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники проекта SETI предложили отправить в космос искусственный интеллект (ИИ) для общения с внеземными цивилизациями.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

В статье журнала Scientific American астроном Фрэнч Марчис и исследователь NASA Игнасио Г. Лопес-Франсуа высказали идею использовать большие языковые модели (LLM) ИИ в качестве эмиссаров человечества. Эти модели можно было бы сжать с помощью квантования и отправить различными способами, включая радиоволны, лазеры или медные диски, сообщает Naked Science.

Исследователи считают, что такая инициатива откроет двери к беспрецедентному обмену с внеземным разумом и сохранит человеческое наследие.