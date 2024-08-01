Сотрудники проекта SETI предложили отправить в космос искусственный интеллект (ИИ) для общения с внеземными цивилизациями.
В статье журнала Scientific American астроном Фрэнч Марчис и исследователь NASA Игнасио Г. Лопес-Франсуа высказали идею использовать большие языковые модели (LLM) ИИ в качестве эмиссаров человечества. Эти модели можно было бы сжать с помощью квантования и отправить различными способами, включая радиоволны, лазеры или медные диски, сообщает Naked Science.
Исследователи считают, что такая инициатива откроет двери к беспрецедентному обмену с внеземным разумом и сохранит человеческое наследие.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.