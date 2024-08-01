Лунная база может спасти Землю от вымирания животных

Учёные предложили создать биохранилище на Луне

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Жизнь на Земле крайне уязвима, и человечество усугубляет её состояние, в том числе из-за климатического кризиса.

Фото: NASA by Neil Armstrong, PDM

Для сохранения биологического разнообразия создаются различные хранилища с образцами. Международная группа под руководством доктора Мэри Хагедорн предлагает построить подобное хранилище на Луне.

Новое исследование описывает идею создания пассивного долгосрочного хранилища для уязвимых видов животных, криоконсервируя образцы в условиях низких температур на полюсах Луны, где температура постоянно ниже -196°C. Это обеспечивает долгосрочную стабильность без вмешательства человека, сообщает BioScience.

На Луне тонкая атмосфера и минимальные сейсмические риски, в отличие от Земли, где такие хранилища подвержены различным угрозам, как это произошло с Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене. Однако строительство такого хранилища на Луне связано с рядом сложностей, включая транспортировку, защиту от радиации и управление объектом.

Команда планирует разработать протокол на примере звездчатого бычка, начав с криоконсервирования образца кожи. Они надеются на сотрудничество с космическими агентствами и проведение испытаний на Международной космической станции.