Офисная работа резко увеличила либидо у женщин поколения Z

Возвращение в офис: как изменилось либидо у американцев?

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Большинство американцев отметили изменения в либидо при возвращении к офисной работе: 46% сообщили о его повышении, тогда как 40% — о снижении.

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Женщины поколения Z особенно выделяются: 56% из них сообщили о возросшем либидо, связывая это с улучшением психического здоровья. Одинокие женщины почувствовали рост желания сильнее (53%) по сравнению с теми, у кого есть партнеры (37%).

Влияние возвращения в офис на мужчин оказалось менее заметным: только 22% отметили повышение либидо. Одинокие мужчины поколения Z в меньшей степени связывают это с улучшением психического здоровья (19%), и ни один мужчина в отношениях не отметил роста либидо, сообщает Хайтек.

Исследователи полагают, что удаленная работа негативно сказалась на психическом здоровье молодых и одиноких женщин, которые теперь чувствуют себя лучше благодаря общению с коллегами в офисе.