Обычные косточки персиков могут решить проблему загрязнения воды нефтью

Учёные предложили использовать персиковые косточки для очистки воды

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске предложили использовать сорбент из косточек персиков и скорлупы грецкого ореха для очистки воды от нефтепродуктов.

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По словам профессора Микласа Шольца, эта технология, разработанная совместно с коллегами из арабских стран, отличается максимальной экологичностью. Сорбенты эффективно очищают воду от дизельного топлива, бензина, отработанных смазочных материалов и машинного масла, что является важной глобальной проблемой, сообщает ТАСС.

Сорбенты изготавливаются двумя методами: высушивание и карбонизация при высоких температурах, или использование реагентов и последующая термическая обработка.