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Обычные косточки персиков могут решить проблему загрязнения воды нефтью

Учёные предложили использовать персиковые косточки для очистки воды

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Наука

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске предложили использовать сорбент из косточек персиков и скорлупы грецкого ореха для очистки воды от нефтепродуктов.

Учёные предложили использовать персиковые косточки для очистки воды
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам профессора Микласа Шольца, эта технология, разработанная совместно с коллегами из арабских стран, отличается максимальной экологичностью. Сорбенты эффективно очищают воду от дизельного топлива, бензина, отработанных смазочных материалов и машинного масла, что является важной глобальной проблемой, сообщает ТАСС.

Сорбенты изготавливаются двумя методами: высушивание и карбонизация при высоких температурах, или использование реагентов и последующая термическая обработка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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