Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске предложили использовать сорбент из косточек персиков и скорлупы грецкого ореха для очистки воды от нефтепродуктов.
По словам профессора Микласа Шольца, эта технология, разработанная совместно с коллегами из арабских стран, отличается максимальной экологичностью. Сорбенты эффективно очищают воду от дизельного топлива, бензина, отработанных смазочных материалов и машинного масла, что является важной глобальной проблемой, сообщает ТАСС.
Сорбенты изготавливаются двумя методами: высушивание и карбонизация при высоких температурах, или использование реагентов и последующая термическая обработка.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.