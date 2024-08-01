Гидравлический лифт в египетской пирамиде Джосера: новая теория учёных

Тайны пирамиды Джосера: исследователи предлагают новую теорию

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование выдвинуло теорию, что при строительстве Ступенчатой пирамиды Джосера мог быть использован сложный гидравлический лифт. Учёные предполагают, что этот лифт поднимал камни через специальные камеры, напоминающие вулканическую форму, сообщает Ferra.

Фото: openverse by sheilapic76, CC BY 2.0

Пирамида Джосера, созданная как последний покой для фараона Джосера в период Древнего царства, может предоставить важное объяснение, как древние египтяне строили такие массивные сооружения, если теория о гидравлической системе подтвердится.

Исследователи также полагают, что рядом с пирамидой могла находиться структура, выполнявшая функции заградительной дамбы. Этот объект, вероятно, собирал воду и осадки с окружающей территории, а контроль за водными ресурсами осуществлялся через плотину Гиср эль-Мудир.

Учёные считают, что вода могла поступать в шахты внутри пирамиды, где использовалась поплавковая система. Поднимаясь, уровень воды в шахтах активировал поплавок, который перемещал строительные камни в нужные места. После завершения работ шахту осушали для последующего использования.