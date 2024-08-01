Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пользователи сообщают о загадочном "чёрном экране" на YouTube
Водители рассказали, как вернуть коврикам прежний вид
Правила ухода за пионами после роскошного цветения
Как справиться с экземой на руках: советы дерматолога
Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа
Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение с детективом "Злые языки"
Дизайнер советует избавиться от ряда предметов для улучшения интерьера
Афера с голубями в Будапеште: как защитить себя от мошенников
Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы покрыть долги бывшего мужа
Гидравлический лифт в египетской пирамиде Джосера: новая теория учёных

Тайны пирамиды Джосера: исследователи предлагают новую теорию

1:14
Наука

Новое исследование выдвинуло теорию, что при строительстве Ступенчатой пирамиды Джосера мог быть использован сложный гидравлический лифт. Учёные предполагают, что этот лифт поднимал камни через специальные камеры, напоминающие вулканическую форму, сообщает Ferra.

Тайны пирамиды Джосера: исследователи предлагают новую теорию
Фото: openverse by sheilapic76, CC BY 2.0

Пирамида Джосера, созданная как последний покой для фараона Джосера в период Древнего царства, может предоставить важное объяснение, как древние египтяне строили такие массивные сооружения, если теория о гидравлической системе подтвердится.

Исследователи также полагают, что рядом с пирамидой могла находиться структура, выполнявшая функции заградительной дамбы. Этот объект, вероятно, собирал воду и осадки с окружающей территории, а контроль за водными ресурсами осуществлялся через плотину Гиср эль-Мудир.

Учёные считают, что вода могла поступать в шахты внутри пирамиды, где использовалась поплавковая система. Поднимаясь, уровень воды в шахтах активировал поплавок, который перемещал строительные камни в нужные места. После завершения работ шахту осушали для последующего использования.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Правила ухода за пионами после роскошного цветения
Как справиться с экземой на руках: советы дерматолога
Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа
Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение с детективом "Злые языки"
Дизайнер советует избавиться от ряда предметов для улучшения интерьера
Тайны пирамиды Джосера: исследователи предлагают новую теорию
Афера с голубями в Будапеште: как защитить себя от мошенников
Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы покрыть долги бывшего мужа
Египет отправил в Париж на Олимпиаду беременную саблистку
Дочь Тимати заявила, что выкинет маленького брата в океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников