Учёные опровергли теорию о влиянии одомашнивания на размер мозга у собак

Учёные пересмотрели теорию уменьшения мозга у домашних животных

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные поставили под сомнение давнюю теорию о том, что одомашнивание является основным фактором, из-за которого уменьшается размер мозга у животных, особенно у собак. Проведя филогенетический анализ, исследователи показали, что размеры мозга относительно тела у древних пород собак находятся в пределах нормы. Кроме того, исследование показало, что на размер мозга могут влиять экологические адаптации, такие как спячка, которая уменьшает этот орган из-за длительных периодов пониженного метаболизма. Результаты работы опубликованы в журнале Biology Letters.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Ранее считалось, что одомашнивание приводит к значительному уменьшению размера мозга, так как ослабляется давление естественного отбора. Домашним животным не нужно добывать пищу, конкурировать за спаривание или избегать хищников. Поскольку мозг — очень энергозатратный орган, снижение потребности в части его тканей приводит к его уменьшению. У домашних собак мозг гораздо меньше, чем у волков. Однако некоторые биологи сомневались, что уменьшение мозга связано только с одомашниванием.

Исследователи проанализировали данные о размерах мозга и тела 25 видов псовых, включая древние породы собак, такие как басенджи, акита-ину, самоедская собака и другие. Оказалось, что уменьшение размера мозга не является обязательной эволюционной чертой у домашних собак. У большинства древних пород размеры мозга соответствуют размерам тела. Это показало, что одомашнивание не может быть главным фактором, который уменьшает размер мозга.

Учёные также изучили дикую енотовидную собаку, которая впадает в спячку. Из-за этого её мозг испытывает длительные периоды низкого метаболизма и дефицита пищи, что не позволяет органу увеличиваться в размерах. Значительно меньший объём мозга енотовидной собаки показывает, что существуют факторы, не связанные с одомашниванием, которые могут способствовать уменьшению размера мозга.

В итоге исследователи пришли к выводу, что одомашнивание может способствовать уменьшению размера мозга у собак, но не является единственной мощной эволюционной силой. Другие экологические и эволюционные аспекты также могут влиять на объём мозга.