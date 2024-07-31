Профессор Шольц предложил неожиданный способ борьбы с нефтепродуктами в воде

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В ЮУрГУ разработан экологичный сорбент для очистки воды от нефтепродуктов

1:20
Наука

Учёные Южно-Уральского государственного университета предложили косточки персиков в качестве сорбента для очистки воды от нефтепродуктов. Эта технология, по их мнению, более экологична по сравнению с другими методами. В среду об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.

В ЮУрГУ разработан экологичный сорбент для очистки воды от нефтепродуктов
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Автором идеи стал старший научный сотрудник кафедры "Градостроительство, инженерные сети и системы" ЮУрГУ, профессор Миклас Шольц. Вместе с коллегами из арабских стран он разработал технологию очистки воды с использованием косточек персика и скорлупы грецкого ореха. По словам профессора, применение таких сорбентов делает процесс очистки сточных вод от нефтепродуктов максимально экологичным.

Предложены два способа изготовления сорбента из природного сырья — с карбонизацией при высокой температуре в атмосфере инертного газа и посредством обработки соляной кислотой.

Новинка хорошо показала себя в очистке воды от дизельного топлива, бензина, отработанных смазочных материалов и машинного масла. Загрязнение питьевой воды этими отходами — одна из экологических проблем глобального масштаба, над решением которой бьются учёные всего мира.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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