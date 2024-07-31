Учёные выяснили реальные климатические последствия мощного извержения Хунга-Тонга в 2022 году

Опровергнута роль вулкана Хунга-Тонга в катастрофическом потеплении последних лет

Вопреки устоявшемуся представлению, катастрофическое извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году не нагрело, а охладило климат, пишут argumenti.ru.

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К таким выводам пришли учёные Техасского университета A&M, изучившее спутниковые данные. Результатами исследования они поделились в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Обычно мощные извержения, такие как Тамбора в 1815 году и Пинатубо в 1991-м, способствуют понижению глобальной температуры за счёт выбросов гигантского количества пепла. Хунга-Тонга отличается — будучи подводным вулканом, он произвёл много обладающего парниковым эффектом водяного пара, увеличив общее содержание воды в стратосфере примерно на 10%.

В этой связи научное сообщество объяснило рекордный рост температуры на планете в 2023–2024 годах последствиями извержения в 2022-м. Анализ же энергетического баланса климатической системы Земли на основе спутниковых наблюдений NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA показал, что она утратила больше энергии, чем получила.

Отсюда неутешительный вывод — вулкан ни при чём, потепление носит сугубо антропогенную природу.

"Наша статья выливает холодную воду на объяснение, что извержение вызвало экстремальное тепло 2023 и 2024 годов. Вместо этого нам нужно сосредоточиться в первую очередь на парниковых газах от деятельности человека как на основной причине потепления, с большой помощью от продолжающегося Эль-Ниньо", — резюмировал климатолог из Техасского университета A&M Эндрю Десслер.