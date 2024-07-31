Изобретено первое в истории механическое сердце с технологией MAGLEV, не подверженное износу

Впервые человеку пересадили искусственное сердце не в качестве временной замены

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В США провели первую в истории окончательную замену больного сердца искусственным, сообщает Москва 24.

Фото: BiVACOR is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

До сих пор понятие "искусственное сердце" подразумевало гемооксигенатор (аппарат искусственного кровообращения, подключаемый во время операции), протезирование отдельных частей сердца или его полную замену, но лишь временную — до имплантации донорского органа.

Производитель медтехники BiVACOR разработал бесклапанное искусственное сердце на основе технологий поездов на магнитной подушке MAGLEV. В порядке эксперимента его уже пересадили пациенту с терминальной сердечной недостаточностью, и если всё будет хорошо, выпуск механического сердца и его пересадку поставят на поток.

Искусственный орган представляет собой изготовленный из титана бивентрикулярный насос с левитирующим ротором — единственной подвижной частью. Отсутствие трения в механизме практически исключает его износ.

Размеры искусственного сердца не больше, чем у живого, и производительность такая же — оно способно перекачивать 12 литров крови в минуту, чего достаточно для занятий взрослого мужчины физическими упражнениями. Спорт, впрочем, всё равно противопоказан — помешает внешний блок с аккумулятором и устройством управления, присоединённый кабелем к телу пациента.

Пересадки титанового сердца на магнитной подушке ждут ещё четыре больных.