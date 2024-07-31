Изобретено первое в истории механическое сердце с технологией MAGLEV, не подверженное износу

В США провели первую в истории окончательную замену больного сердца искусственным, сообщает Москва 24.
До сих пор понятие "искусственное сердце" подразумевало гемооксигенатор (аппарат искусственного кровообращения, подключаемый во время операции), протезирование отдельных частей сердца или его полную замену, но лишь временную — до имплантации донорского органа.
Производитель медтехники BiVACOR разработал бесклапанное искусственное сердце на основе технологий поездов на магнитной подушке MAGLEV. В порядке эксперимента его уже пересадили пациенту с терминальной сердечной недостаточностью, и если всё будет хорошо, выпуск механического сердца и его пересадку поставят на поток.
Искусственный орган представляет собой изготовленный из титана бивентрикулярный насос с левитирующим ротором — единственной подвижной частью. Отсутствие трения в механизме практически исключает его износ.
Размеры искусственного сердца не больше, чем у живого, и производительность такая же — оно способно перекачивать 12 литров крови в минуту, чего достаточно для занятий взрослого мужчины физическими упражнениями. Спорт, впрочем, всё равно противопоказан — помешает внешний блок с аккумулятором и устройством управления, присоединённый кабелем к телу пациента.
Пересадки титанового сердца на магнитной подушке ждут ещё четыре больных.
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