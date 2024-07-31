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Раскрыта тайна образования астероида Диморфос, по которому NASA ударила космическим кораблём

Учёные объяснили, почему зонду NASA DART удалось легко сбить астероид Диморфос

1:54
Наука

Учёные собрали и проанализировали данные с зонда NASA DART (Double Asteroid Redirection Test), который в 2022 году направили к астероиду Диморфос, чтобы сдвинуть его с орбиты. Результатов хватило на пять статей в журнале Nature Communications.

Учёные объяснили, почему зонду NASA DART удалось легко сбить астероид Диморфос
Фото: NASA is licensed under public domain

Во-первых, выяснилось происхождение атакованного землянами космического камня. Входящий в двойную систему астероидов Диморфос оказался осколком большего по размерам и старшего по возрасту Дидима.

Сравнили также ландшафты обоих тел и изучили состояние их поверхности. Установлено, что она в 1000 раз более рыхлая, чем сухой песок на Земле или лунный реголит. Этим отчасти обусловлена поразительная лёгкость, с которой рукотворному аппарату удалось сбить космический объект, заметил Оливье Барнуэн из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде.

Отмечено влияние солнечной радиации на растрескивание и сглаживание формы валунов на поверхности астероидов. "Эти результаты дают нам новое понимание того, как астероиды могут меняться с течением времени. Это важно не только для понимания околоземных объектов, которые находятся в центре внимания планетарной обороны, но и для нашей способности читать историю нашей Солнечной системы по этим остаткам формирования планет. Это лишь часть богатства новых знаний, которые мы получили от DART", — объяснил Томас Статлер, ведущий учёный по малым телам Солнечной системы в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В 2026 году Европейское космическое агентство планирует ещё один полёт на несчастный Диморфос для уточнения последствий его столкновения с DART. Миссия служит частью укрепления планетарной обороны.

Космический корабль врезается в астероид
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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