Магнитная буря, которой пугали накануне синоптики, оказалась слабее, чем ожидалось, и непродолжительной — продлилась всего около трёх часов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус во вторник.
"Вопреки прогнозам, минувшей ночью магнитных бурь на Земле не наблюдалось, а геомагнитное поле колебалось в диапазоне от спокойного до неустойчивого", — написал он в телеграме утром в среду.
"Слабая магнитная буря, которая сейчас наблюдается с уровнем G1, постепенно сойдёт на нет. Передышка у нас", — подтвердил ТАСС его коллега Евгений Тишковец.
По его словам, магнитосфера нашей планеты успокоится до завтрашнего дня.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.