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Прогнозы магнитных бурь оказались неудачными, объявлена передышка

Магнитная буря завершится до конца дня 31 июля, заверили в "Фобосе"

0:44
Наука » Экология

Магнитная буря, которой пугали накануне синоптики, оказалась слабее, чем ожидалось, и непродолжительной — продлилась всего около трёх часов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус во вторник.

Магнитная буря завершится до конца дня 31 июля, заверили в "Фобосе"
Фото: NASA is licensed under public domain

"Вопреки прогнозам, минувшей ночью магнитных бурь на Земле не наблюдалось, а геомагнитное поле колебалось в диапазоне от спокойного до неустойчивого", — написал он в телеграме утром в среду.

"Слабая магнитная буря, которая сейчас наблюдается с уровнем G1, постепенно сойдёт на нет. Передышка у нас", — подтвердил ТАСС его коллега Евгений Тишковец.

По его словам, магнитосфера нашей планеты успокоится до завтрашнего дня.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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