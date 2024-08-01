Американские учёные предсказали невыносимую жару в будущем: лето 2024 года покажется прохладным

Исследователи Университета Пердью предсказали усиление глобального потепления

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Университета Пердью, проанализировав существующие данные о климатических изменениях, спрогнозировали погодные условия ближайшего будущего в различных регионах. Они пришли к выводу, что ожидать похолодания жителям Земли не стоит. Вполне вероятно, что жаркое лето 2024 года в будущем будет казаться прохладным.

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Температура на планете будет продолжать повышаться, периоды экстремальной жары станут более продолжительными. Особенно опасна для человека высокая влажность в сочетании с жарой, при которой телу гораздо труднее охлаждаться, сообщает CNN.

Придёт время, когда нахождение в Западной Африке, Южной Азии и на Среднем Западе США станет невозможным без риска для жизни. В развитых странах благодаря доступу к технологиям выдерживать экстремальные температуры будет немного легче, но не существенно.