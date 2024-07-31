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Apple бросает вызов Google Maps: выпущена веб-версия "яблочных" карт

Apple выпустила веб-версию Apple Maps в режиме беты

0:53
Наука

Компания Apple расширила доступность своего сервиса Apple Maps, выпустив веб-версию в режиме беты.

Apple выпустила веб-версию Apple Maps в режиме беты
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако пока доступ ограничен определенными регионами, устройствами и браузерами, а единственный поддерживаемый язык — английский.

Пользователи Mac и iPad могут использовать карты через Safari и Chrome, а владельцы Windows ПК — через Chrome и Edge. В будущем планируется поддержка других браузеров и языков после завершения бета-теста, сообщает Техкульт.

Веб-версия Apple Maps уже позволяет строить маршруты, получать сведения о режиме работы организаций и заказывать продукты на дом.

Запуск карты может быть попыткой конкурировать с аналогичным сервисом от Google, если Apple предложит уникальные и полезные возможности своим пользователям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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