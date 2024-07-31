Усталость и травмы спины в прошлом: корейские инженеры создали экзоскелет

Корейские инженеры разработали экзоскелет BBEX, который снижает риск травм спины при подъеме тяжестей.
Экзоскелет надевается на спину и крепится на теле и ногах ремнями и тросами. Он имитирует работу мышц позвоночника, обеспечивая дополнительную поддержку при наклонах вперед, вбок и скручиваниях, что делает его особенно эффективным при асимметричных нагрузках. BBEX состоит из элементов крепления, линейных актуаторов и шаровых шарниров, которые обеспечивают гибкость конструкции, сообщает Science Robotics.
В испытаниях с участием 11 человек экзоскелет продемонстрировал способность снижать нагрузку на мышцы спины и уменьшать усталость, не ограничивая при этом естественную амплитуду движений. Исследование показало, что BBEX снижает пиковые силы сжатия на позвоночник в среднем на 11-17 процентов.
В будущем инженеры планируют усовершенствовать систему сенсоров и крепления, а также провести долгосрочные испытания, чтобы оценить влияние экзоскелета на организм при длительном использовании.
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