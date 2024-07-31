Авиационные специалисты "Ростеха", в частности конструкторы из ОКБ им. Яковлева, выразили готовность возобновить работы над созданием пятого поколения боевого самолета с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП).
Их интерес в данной области начался еще в 1950-х годах, когда был разработан и испытан Як-36, продемонстрированный в 1967 году. Этот опыт позволил создать Як-38, первый отечественный СВВП, успешно посаженный на борт боевого корабля и принятый на вооружение советского флота. Следующим шагом стал Як-141, первый в мире сверхзвуковой боевой самолет с вертикальными взлетом и посадкой, однако проект был закрыт на стадии испытаний, сообщает Техкульт.
Теперь, опираясь на накопленный опыт, специалисты намерены разработать новое поколение СВВП.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.