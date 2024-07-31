Россия возродит создание легендарных "Яков" с вертикальным взлётом

В "Ростехе" объявили о планах создания пятого поколения СВВП

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Авиационные специалисты "Ростеха", в частности конструкторы из ОКБ им. Яковлева, выразили готовность возобновить работы над созданием пятого поколения боевого самолета с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП).

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 3.0

Их интерес в данной области начался еще в 1950-х годах, когда был разработан и испытан Як-36, продемонстрированный в 1967 году. Этот опыт позволил создать Як-38, первый отечественный СВВП, успешно посаженный на борт боевого корабля и принятый на вооружение советского флота. Следующим шагом стал Як-141, первый в мире сверхзвуковой боевой самолет с вертикальными взлетом и посадкой, однако проект был закрыт на стадии испытаний, сообщает Техкульт.

Теперь, опираясь на накопленный опыт, специалисты намерены разработать новое поколение СВВП.