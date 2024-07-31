3000-летняя скорлупа лесного ореха найдена в древнем хеттском городе Нерик

Обнаружена 3000-летняя скорлупа лесного ореха в древнем городе Нерик

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В священном хеттском городе Нерик, расположенном в северной Турции, исследовательская группа под руководством профессоров Йорга Клингера и Райнера Чихона обнаружила 3000-летнюю скорлупу лесного ореха и деревянные артефакты, вырезанные бронзовыми инструментами.

Фото: Arkeonews by AA, PDM

Раскопки, начатые в 2005 году, уже привели к находке хеттских клинописных текстов и запечатанных булл с лувийскими надписями, что подтверждает хеттское происхождение поселения. В ходе исследований выяснилось, что Нерик, священный город бога бури, использовался с 16 по 12 век до н. э. и был важным центром производства фундука, сообщает Arkeonews.

Найденные артефакты, такие как деревянные останки и скорлупа лесного ореха, подтверждают древность города и его значимость в истории региона.