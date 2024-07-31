Новый вертолёт от Sikorsky для НАТО может заменить все существующие модели

Sikorsky разработает новый вертолёт для НАТО

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская компания Sikorsky, часть корпорации Lockheed Martin, была выбрана для разработки нового вертолета среднего размера в рамках программы Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC).

Фото: commons.wikimedia.org by Valder137, CC BY 2.0

Этот вертолет предназначен для Объединенных вооруженных сил НАТО. В качестве базовой модели выбрали Sikorsky X2, в которую инвестировали более миллиарда долларов и тестировали в течение 15 лет, сообщает Naked Science.

Программа NGRC, начатая в 2022 году, направлена на создание многоцелевого вертолета среднего класса, который заменит текущие модели. Планируется, что новый вертолет будет введен в эксплуатацию в начале 2035 года.