Новый вертолёт от Sikorsky для НАТО может заменить все существующие модели

Американская компания Sikorsky, часть корпорации Lockheed Martin, была выбрана для разработки нового вертолета среднего размера в рамках программы Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC).
Этот вертолет предназначен для Объединенных вооруженных сил НАТО. В качестве базовой модели выбрали Sikorsky X2, в которую инвестировали более миллиарда долларов и тестировали в течение 15 лет, сообщает Naked Science.
Программа NGRC, начатая в 2022 году, направлена на создание многоцелевого вертолета среднего класса, который заменит текущие модели. Планируется, что новый вертолет будет введен в эксплуатацию в начале 2035 года.
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