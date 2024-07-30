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Обнаружена древнейшая галактика возрастом 13,4 миллиарда лет

Учёные обнаружили самую древнюю галактику

1:19
Наука

Журнал Nature опубликовал первую из трех статей, где представлены доказательства существования самой древней галактики, когда-либо обнаруженной.

Учёные обнаружили самую древнюю галактику
Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, CC BY 4.0

Галактика JADES-GS-z14-0 существовала менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва, что стало неожиданностью для ученых, поскольку такие крупные и яркие галактики не должны были существовать в те времена.

В январе 2024 года спектрограф NIRSpec на космическом телескопе имени Джеймса Уэбба наблюдал за этой галактикой и обнаружил, что у нее красное смещение 14,32, что побило предыдущий рекорд самой удаленной галактики. Спектрограф способен точно измерять красное смещение, устраняя влияние естественных волн.

Исследования показали, что JADES-GS-z14-0 является самой древней галактикой в истории наблюдений, с протяженностью минимум 1600 световых лет и массой, превышающей несколько сотен миллионов масс Солнца, сообщает Хайтек.

Это открытие показало, что галактика была чрезвычайно развита для своего времени, когда такие объекты не должны были существовать.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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