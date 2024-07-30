Обнаружена древнейшая галактика возрастом 13,4 миллиарда лет

Учёные обнаружили самую древнюю галактику

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Журнал Nature опубликовал первую из трех статей, где представлены доказательства существования самой древней галактики, когда-либо обнаруженной.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, CC BY 4.0

Галактика JADES-GS-z14-0 существовала менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва, что стало неожиданностью для ученых, поскольку такие крупные и яркие галактики не должны были существовать в те времена.

В январе 2024 года спектрограф NIRSpec на космическом телескопе имени Джеймса Уэбба наблюдал за этой галактикой и обнаружил, что у нее красное смещение 14,32, что побило предыдущий рекорд самой удаленной галактики. Спектрограф способен точно измерять красное смещение, устраняя влияние естественных волн.

Исследования показали, что JADES-GS-z14-0 является самой древней галактикой в истории наблюдений, с протяженностью минимум 1600 световых лет и массой, превышающей несколько сотен миллионов масс Солнца, сообщает Хайтек.

Это открытие показало, что галактика была чрезвычайно развита для своего времени, когда такие объекты не должны были существовать.