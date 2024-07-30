Новые российские "дроны-агрономы" смогут удвоить урожайность посевов

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом растений, что значительно повышает эффективность точного земледелия и продуктивность посевов.
Разработка, основанная на радиолокационной системе, облучающей поверхность земли под наклоном для увеличения отраженного радиосигнала, позволяет точно анализировать физико-химические свойства почвы в области корневой системы растений. Это помогает определять электропроводность и влажность почвы с меньшими экономическими и временными затратами, сообщает РИА Новости.
По словам одного из авторов, Геннадия Линеца, новая методика уже опробована на нескольких крупных агропредприятиях региона и доказала свою эффективность.
Введение этой технологии позволяет своевременно проводить агротехнические мероприятия, предотвращая деградацию сельскохозяйственных земель и оптимизируя использование удобрений.
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