Уникальное небесное шоу: этой ночью можно будет увидеть до 25 падающих звёзд в час

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 31 июля, когда астрономы ожидают до 25 "падающих звезд" в час, сообщили в Московском планетарии.
Звездопад наблюдается с 12 июля по 23 августа и лучше всего виден в Южном полушарии, где радиант метеоров поднимается выше над горизонтом. В северных широтах при ясной погоде наилучшим временем для наблюдения вспышек станет предрассветный период, сообщает ТАСС.
В 2024 году условия для наблюдения благоприятные, так как Луна будет стремиться к новолунию 4 августа и не будет мешать наблюдению метеоров в ночь максимума.
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