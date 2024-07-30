Уникальное небесное шоу: этой ночью можно будет увидеть до 25 падающих звёзд в час

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Пик метеорного потока ожидается в ночь на 31 июля

0:46
Наука

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 31 июля, когда астрономы ожидают до 25 "падающих звезд" в час, сообщили в Московском планетарии.

Пик метеорного потока ожидается в ночь на 31 июля
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, PDM

Звездопад наблюдается с 12 июля по 23 августа и лучше всего виден в Южном полушарии, где радиант метеоров поднимается выше над горизонтом. В северных широтах при ясной погоде наилучшим временем для наблюдения вспышек станет предрассветный период, сообщает ТАСС.

В 2024 году условия для наблюдения благоприятные, так как Луна будет стремиться к новолунию 4 августа и не будет мешать наблюдению метеоров в ночь максимума.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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