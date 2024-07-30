Новый закон наделит Роскомнадзор функциями киберспецназа

IT-эксперт Курочкин разъяснил новые возможности Роскомнадзора

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Роскомнадзор получит право управления сетями связи для удаления запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры — соответствующую поправку в закон "О связи" одобрил в понедельник профильный комитет Госдумы.

Фото: Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области is licensed under public domain

Такой функционал у ведомства уже предусмотрен, но применяться он может только в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности Рунета. Теперь права ведомства станут шире.

РКН сможет отключать представляющие угрозу сегменты сети, объяснил "Правде.Ру" эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"То есть, допустим, если идёт массовая атака из узла какого-нибудь связи, и оператор не реагирует на что-то, тогда Роскомнадзору даётся право экстренно начать управлять этой сетью. Фактически блокировать трафик из этой сети. Вот всё, что здесь подразумевается. То есть он сможет отключать какие-то сегменты сети", — рассказал собеседник издания.

"Фактически это какие-то первоначальные элементы даже не киберполиции, а киберспецназа, который оперативно реагирует на требования ФСБ и Генпрокуратуры", — заключил он.