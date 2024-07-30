Учёные намерены выяснить на месте, пригоден ли лунный грунт для переработки в ракетное топливо

В России создан прибор для изучения состава лунного грунта прямо на Луне

В России создан прибор для изучения лунного грунта — реголита — прямо на Луне. Подробности во вторник раскрывают Известия.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Совместная с коллегами из Венского технического университета разработка учёных из Института космических исследований РАН и Московского физико-технического института представляет собой перестраиваемый диодно-лазерный спектрометр. Он предназначен для анализа химического и изотопного состава проб непосредственно на месте их отбора.

Именно этим обусловлены беспрецедентно миниатюрные размеры прибора — 258✕88✕115 мм при массе всего 650 грамм.

"Небольшие размеры прибора позволят включить его в состав миссии "Луны-27", — пояснил один из разработчиков, инженер ИКИ и ведущий инженер МФТИ Вячеслав Мещеринов.

Посадка "Луны-27" на естественном спутнике Земли запланирована на 2028 год. Зонд будет оснащён прибором, созданным на основе наработок для миссии "Фобос-Грунт".

"В целом длительность изучения одной пробы на Луне составит от 40 до 90 минут. Сначала реголит с помощью роботизированной руки будет поднят на борт спускаемого аппарата. После чего образцы пройдут специальную обработку и их нагреют до температуры около 1000 °C. Затем полученные в результате термического разложения летучие соединения направят в ячейку лазерного спектрометра для изотопного анализа", — рассказал руководитель разработки ведущий инженер ИКИ Имант Виноградов.

Такой анализ позволит, во-первых, реконструировать геологическую историю Луны, происхождение которой до сих пор толком не ясно. "Также понимание эволюции Луны может помочь реконструировать раннюю геологическую историю Земли. Это связано с тем, что, как считает ряд исследователей, в начале развития планета и спутник были похожи, но затем вследствие тектонических процессов, воздействия атмосферы, океанов, органики и эрозии почв земная кора сильно видоизменилась, тогда как лунная поверхность в большей степени сохранила первозданные черты", — добавил академик РАН, руководитель научного направления "Планетарная геофизика и геодинамика" Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Александр Глико.

Есть у разработки и сугубо прикладное значение. Определение изотопного состава лунного грунта поможет выяснить целесообразность его использования в качестве сырья для ракетного топлива, а также поможет найти воду для корректировки места развёртывания будущих лунных баз, заключил Мещеринов.