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Искусственный интеллект будет смеяться последним — по крайней мере, над профессиональными юмористами

ChatGPT научился шутить смешнее живых людей, выяснили американские учёные

1:36
Наука

Шутки, придуманные ИИ, кажутся людям более смешными, чем созданные профессиональными юмористами, установили учёные из Университета Южной Калифорнии. Исследование чувства юмора искусственного интеллекта в сравнении с человеческим опубликовано в PLOS ONE.

ChatGPT научился шутить смешнее живых людей, выяснили американские учёные
Фото: Стоп-кадр "Россия 1" is licensed under public domain

Психологи предлагали добровольцам оценить шутки людей и ChatGPT 3.5, а также оригинальные заголовки из The Onion (сатирическое издание наподобие российского ИА "Панорама") и заголовки, сгенерированные ИИ в этом же стиле.

  • Почти 70% испытуемых юмор бездушной машины показался смешнее, чем человеческий.
  • Чуть более 25% дали противоположную оценку.
  • Около 5% одинаково оценили юмор искусственный и натуральный.

Исследования, повторённые в разных социально-демографических группах, дали примерно такие же результаты.

По словам Дрю Горенца, докторанта социальной психологии в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии, к изучению темы его подтолкнули забастовки голливудских сценаристов, опасающихся, что ИИ лишит их работы.

Как оказалось, опасения вполне справедливы. И хотя пока неизвестно, будет ли ИИ смеяться последним — но если и будет, то над невесёлой участью натужно шутящих профессиональных юмористов.

Заодно исследование дало основание для несколько неожиданного вывода — чтобы смешно шутить, не обязательно уметь испытывать эмоции, заключил Горенц.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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