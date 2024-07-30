Искусственный интеллект будет смеяться последним — по крайней мере, над профессиональными юмористами

ChatGPT научился шутить смешнее живых людей, выяснили американские учёные

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Шутки, придуманные ИИ, кажутся людям более смешными, чем созданные профессиональными юмористами, установили учёные из Университета Южной Калифорнии. Исследование чувства юмора искусственного интеллекта в сравнении с человеческим опубликовано в PLOS ONE.

Фото: Стоп-кадр "Россия 1" is licensed under public domain

Психологи предлагали добровольцам оценить шутки людей и ChatGPT 3.5, а также оригинальные заголовки из The Onion (сатирическое издание наподобие российского ИА "Панорама") и заголовки, сгенерированные ИИ в этом же стиле.

Почти 70% испытуемых юмор бездушной машины показался смешнее, чем человеческий.

Чуть более 25% дали противоположную оценку.

Около 5% одинаково оценили юмор искусственный и натуральный.

Исследования, повторённые в разных социально-демографических группах, дали примерно такие же результаты.

По словам Дрю Горенца, докторанта социальной психологии в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии, к изучению темы его подтолкнули забастовки голливудских сценаристов, опасающихся, что ИИ лишит их работы.

Как оказалось, опасения вполне справедливы. И хотя пока неизвестно, будет ли ИИ смеяться последним — но если и будет, то над невесёлой участью натужно шутящих профессиональных юмористов.

Заодно исследование дало основание для несколько неожиданного вывода — чтобы смешно шутить, не обязательно уметь испытывать эмоции, заключил Горенц.