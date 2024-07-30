Шутки, придуманные ИИ, кажутся людям более смешными, чем созданные профессиональными юмористами, установили учёные из Университета Южной Калифорнии. Исследование чувства юмора искусственного интеллекта в сравнении с человеческим опубликовано в PLOS ONE.
Психологи предлагали добровольцам оценить шутки людей и ChatGPT 3.5, а также оригинальные заголовки из The Onion (сатирическое издание наподобие российского ИА "Панорама") и заголовки, сгенерированные ИИ в этом же стиле.
Исследования, повторённые в разных социально-демографических группах, дали примерно такие же результаты.
По словам Дрю Горенца, докторанта социальной психологии в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии, к изучению темы его подтолкнули забастовки голливудских сценаристов, опасающихся, что ИИ лишит их работы.
Как оказалось, опасения вполне справедливы. И хотя пока неизвестно, будет ли ИИ смеяться последним — но если и будет, то над невесёлой участью натужно шутящих профессиональных юмористов.
Заодно исследование дало основание для несколько неожиданного вывода — чтобы смешно шутить, не обязательно уметь испытывать эмоции, заключил Горенц.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.