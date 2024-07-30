Неожиданное препятствие олимпийцам: Францию накрыла лютая жара, спортсмены боятся теплового удара

Météo-France объявило жёлтый уровень опасности из-за 35-градусной жары в Париже

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Метеорологическое агентство Франции выпустило предупреждение о погодных условиях: во вторник температура в Париже и окрестностях поднимется до 35 °C, возможны штормы.

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Агентство ввело "жёлтый уровень опасности" — второй из четырёх — для столицы. Для Бордо и Лиона, где запланированы соревнования по футболу, действует оранжевый уровень — в понедельник там жара достигала 40 °C.

Палящую жару остро почувствуют олимпийцы, соревнующиеся под открытым небом во второй половине дня в Париже и его пригородах. Пляжный волейбол возле Эйфелевой башни, квалификационные соревнования по фристайлу на BMX на площади Согласия и полуфиналы женского регби-7 на стадионе "Стад де Франс" частично или полностью проходят на улице.

В преддверии Игр некоторые спортсмены призывали скорректировать время проведения мероприятий с учётом физических нагрузок от соревнований при высоких температурах и риска теплового удара.