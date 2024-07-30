На Земле разразилась магнитная буря — предсказано время её максимума

Синоптик Михаил Леус сообщил о начале магнитной бури

С утра 30 июля на Земле началась магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус во вторник.

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"С небольшой временной задержкой прогнозы начинают оправдываться — в 7 часов 9 минут по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1", — уточнил он в телеграме.

Ранее было спрогнозировано возмущение геомагнитного поля из-за сильнейшей вспышки на Солнце. Его начало предполагалось ночью.

По прогностическим моделям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в течение дня буря будет усиливаться и может достигнуть максимума G3 — тогда она станет мощнейшей за весь месяц, — а к среде пойдёт на спад.

"Пик будет сегодня во второй половине дня с 15:00 до 18:00", — сообщил Леус ТАСС.