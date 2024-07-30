NASA назвала 22 июля 2024 года самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений со спутников. В понедельник агентство выложило графики ежедневной температуры, начиная с 1980-го.
"В год, который стал самым жарким за всю историю наблюдений, эти последние две недели были особенно жестокими. Благодаря нашим более чем двум десяткам спутников наблюдения за Землёй и собранным более чем за 60 лет данным NASA предоставляет критический анализ того, как меняется наша планета и как население может подготовиться, адаптироваться и оставаться в безопасности", — прокомментировал администратор NASA Билл Нельсон.
Тем временем в центральной России стараниями североатлантического циклона "Кристи" жара прекратилась.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.