Назван аномально жаркий даже по нынешним временам день в этом году

NASA назвала 22 июля 2024 года самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

NASA назвала 22 июля 2024 года самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений со спутников. В понедельник агентство выложило графики ежедневной температуры, начиная с 1980-го.

Фото: The Conversation by Mario Tama, CC BY 4.0

"В год, который стал самым жарким за всю историю наблюдений, эти последние две недели были особенно жестокими. Благодаря нашим более чем двум десяткам спутников наблюдения за Землёй и собранным более чем за 60 лет данным NASA предоставляет критический анализ того, как меняется наша планета и как население может подготовиться, адаптироваться и оставаться в безопасности", — прокомментировал администратор NASA Билл Нельсон.

Тем временем в центральной России стараниями североатлантического циклона "Кристи" жара прекратилась.