Названо имя спасителя москвичей от изнуряющей жары

Роскосмос показал принесший долгожданную свежесть в Москву циклон

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Североатлантический циклон "Кристи" принёс долгожданную свежесть в центральную Россию. В понедельник Роскосмос показал, как выглядит спаситель москвичей от жары.

Фото: Роскосмос by "Метеор-М", PDM

Фото снято спутником "Метеор-М", специально предназначенным для составления метеопрогнозов, мониторинга окружающей среды и своевременного предупреждения стихийных бедствий.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала "Кристи" "взрывным" циклоном. По её словам, он будет определять погоду почти до конца недели, пока не отойдёт к Уралу.

Свой взрывной характер циклон проявил в Белоруссии. Там по пути его прохождения дул ураганный ветер, отломившиеся сучья крушили дачи.