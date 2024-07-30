Североатлантический циклон "Кристи" принёс долгожданную свежесть в центральную Россию. В понедельник Роскосмос показал, как выглядит спаситель москвичей от жары.
Фото снято спутником "Метеор-М", специально предназначенным для составления метеопрогнозов, мониторинга окружающей среды и своевременного предупреждения стихийных бедствий.
Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала "Кристи" "взрывным" циклоном. По её словам, он будет определять погоду почти до конца недели, пока не отойдёт к Уралу.
Свой взрывной характер циклон проявил в Белоруссии. Там по пути его прохождения дул ураганный ветер, отломившиеся сучья крушили дачи.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.