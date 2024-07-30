Стихийные бедствия усиливаются: как глобальное потепление меняет климат

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Science: выявлено новое последствие глобального потепления для погоды

1:38
Наука

Китайские исследователи совместно с британскими коллегами выявили ранее не акцентированное последствие глобального потепления. Как сообщает журнал Science, избыток выбросов парниковых газов вызвал увеличение изменчивости осадков на 75% земной суши. Проще говоря, осадки стали значительно менее предсказуемыми.

Science: выявлено новое последствие глобального потепления для погоды
Фото: unsplash.com by Bervan Ince, PDM

Изменчивость осадков проявляется в разных формах: они распределяются неравномерно по времени и количеству, и их становится все труднее предвидеть. Это приводит к более сильным засухам в одних регионах, тогда как в других возникают экстремальные осадки и наводнения. В некоторых местах засушливые периоды резко сменяются проливными дождями.

Это еще не предел изменений, предупреждают ученые. Климатические модели показывают, что изменчивость осадков будет только усиливаться по мере изменения климата. За последние десятилетия, как показал анализ, ежедневная изменчивость осадков увеличивалась на 1,2% в глобальном масштабе, особенно заметно после 1950 года.

С начала 1900-х годов проблема стала более выраженной в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки. За последние несколько десятилетий температура на Земле повысилась на 1,5 градуса Цельсия, что эквивалентно 10-процентному увеличению объема водяного пара в нижних слоях атмосферы с момента промышленной революции. Этот тренд продолжается и по сей день.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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