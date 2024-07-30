Прорыв века? Один препарат может изменить жизнь больных рассеянным склерозом

Найден препарат, способный остановить рассеянный склероз на поздней стадии

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Кюсю в Японии выяснили, что препарат INI-0602 способен воздействовать на белок коннексин 43 (Cx43), связанный с проявлением симптомов рассеянного склероза. Эти выводы опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Рассеянный склероз представляет собой нейродегенеративное заболевание, поражающее около трех миллионов человек во всем мире. Оно характеризуется тем, что иммунная система ошибочно атакует миелиновую оболочку нервных волокон, что нарушает передачу сигналов между нейронами.

В центре внимания ученых оказался коннексин 43 (Cx43) — белок, играющий важную роль в клеточной коммуникации и функционировании сердца. Основной задачей японских исследователей было выяснить, могут ли определенные блокирующие препараты смягчить симптомы склероза, воздействуя на этот белок.

Cx43 способен образовывать межклеточные каналы, соединяющие клетки между собой и с внеклеточным матриксом. Этот способ коммуникации участвует в возникновении тремора, двигательных нарушений, проблем со зрением и снижении когнитивных функций при рассеянном склерозе. Ученые стремились найти способы блокировки этого сигнального пути.

В рамках исследования применялся препарат INI-0602, который деактивирует межклеточные каналы, созданные Cx43. Высокие дозы этого препарата приводили к значительному улучшению симптомов склероза у мышей, включая уменьшение демиелинизации и снижения инфильтрации иммунных клеток в нервную систему.

Препарат INI-0602 также снижал уровень воспалительных цитокинов в спинномозговой жидкости. Более того, он регулировал кальциевую сигнальную систему в клетках астроглии (вспомогательных клеток мозга), ограничивая их способность вызывать воспаление.

Исследователи отмечают, что блокирование Cx43-каналов с помощью таких препаратов может стать новой терапевтической стратегией для лечения хронического рассеянного склероза на поздних стадиях. Этот подход также может быть применен к другим нейродегенеративным заболеваниям, таким как боковой амиотрофический склероз.