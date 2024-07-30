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Как ученые приручили лаву: революционное устройство для измерения ее вязкости

RSI: ручной пенетрометр для измерения консистенции лавы прошел полевые испытания

1:37
Наука

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало разработали и испытали новый прибор для измерения вязкости лавы под названием пенетрометр. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Review of Scientific Instruments (RSI).

RSI: ручной пенетрометр для измерения консистенции лавы прошел полевые испытания
Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, CC BY 4.0

Для тестирования устройства команда отправилась в экспедицию к активному исландскому вулкану Литли-Хрутур.

Измерение вязкости лавы необходимо для понимания скорости ее течения, однако это задача сложная из-за экстремальных условий — температура лавы превышает 1000°C.

Большинство исследований вязкости магмы проводятся в лабораториях, где ученые создают лаву искусственно. Хотя такие эксперименты дают важную информацию о поведении лавы, они не могут полностью имитировать условия реального извержения.

Команда разработала устройство, напоминающее длинный триммер для травы.

Пенетрометр измеряет вязкость лавы, оценивая силу, необходимую для проникновения в лаву, и время, затраченное на погружение до определенной глубины. Эти два параметра — сила и смещение — определяют вязкость материала.

Исследования в Исландии показали, что вязкость лавы варьируется от 300 до 34 тысяч паскаль-секунд при температурах от 1148 до 1165°C.

Авторы разработки утверждают, что их изобретение поможет собрать новые данные о вулканической активности в разных частях мира.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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