Тайна древних захоронений: почему у этого воина вместо головы череп барана

Второе тело с бараньим черепом вместо головы найдено в захоронении

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

На сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук появилась новость о необычной находке. Археологи, проводя раскопки в одном из сибирских могильников, обнаружили обезглавленное тело, на месте головы которого был череп барана.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Такая находка на данной территории зафиксирована впервые. Лишь однажды подобный погребальный ритуал был обнаружен во время экспедиции по изучению алтайских могильников. Ученые считают, что погребенный был воином. В его могиле также нашли останки лошади и оружие. Эксперты датируют захоронение примерно полутора тысячами лет назад.

Для той эпохи обезглавливание при захоронении было обычной практикой, однако наличие барана вместо головы человека остается загадкой. Ученые пока не нашли рационального объяснения этому феномену, и нет никаких письменных или устных источников, которые бы могли пролить свет на этот ритуал.