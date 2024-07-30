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Российские ученые хотят проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток

1:47
Наука

Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят исследовать озеро Восток, расположенное под ледяным щитом Антарктиды, не нарушая его уникальной экосистемы. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в интервью РИА Новости.

Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс на российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде. Этот комплекс станет базой для масштабных научных проектов, включая исследование подледникового озера Восток.

"Мы должны создать технологию, которая позволит проникнуть в озеро, находящееся миллионы лет под ледяным щитом Антарктиды, без нарушения его уникальной экосистемы", — отметил Макаров.

По его словам, изучение озера и его донных отложений станет приоритетной задачей российских ученых на ближайшие два десятилетия. Озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоемом в мире. Оно было открыто в конце XX века рядом с российской антарктической станцией Восток, в честь которой и получило свое название.

Площадь озера составляет около 16 тысяч квадратных километров, что немного меньше площади Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении миллионов лет экосистема озера оставалась изолированной от внешних воздействий под толщей льда, достигающей 4 километров.

Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года, и на сегодняшний день это одно из наименее изученных мест на планете.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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