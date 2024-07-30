Российские ученые хотят проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят исследовать озеро Восток, расположенное под ледяным щитом Антарктиды, не нарушая его уникальной экосистемы. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в интервью РИА Новости.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс на российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде. Этот комплекс станет базой для масштабных научных проектов, включая исследование подледникового озера Восток.

"Мы должны создать технологию, которая позволит проникнуть в озеро, находящееся миллионы лет под ледяным щитом Антарктиды, без нарушения его уникальной экосистемы", — отметил Макаров.

По его словам, изучение озера и его донных отложений станет приоритетной задачей российских ученых на ближайшие два десятилетия. Озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоемом в мире. Оно было открыто в конце XX века рядом с российской антарктической станцией Восток, в честь которой и получило свое название.

Площадь озера составляет около 16 тысяч квадратных километров, что немного меньше площади Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении миллионов лет экосистема озера оставалась изолированной от внешних воздействий под толщей льда, достигающей 4 километров.

Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года, и на сегодняшний день это одно из наименее изученных мест на планете.