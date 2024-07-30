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Неожиданный фактор риска детской смертности: что вы должны знать о здоровье матери

JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти

1:50
Наука

Американские ученые провели обширное исследование, выявившее неожиданный фактор риска детской смертности. Согласно публикации в JAMA Pediatrics, около 5,4 процента случаев внезапной детской смерти связаны с ожирением матери.

JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Фото: flickr.com by Dylan Parker, CC BY-SA 2.0

Основные причины синдрома внезапной детской смерти (СВДС) включают сон ребенка на животе, курение матери и короткий период грудного вскармливания. В последние годы матери стали меньше курить, но распространенность ожирения увеличилась.

Несмотря на недостаточную изученность связи ожирения с СВДС, известно, что избыточный вес вызывает ряд других осложнений, таких как преждевременные роды и мертворождение.

Исследователи из Лаборатории искусственного интеллекта для клинических исследований Microsoft проанализировали огромную базу данных о почти 18 миллионах живорожденных детей, родившихся в США с 2015 по 2019 год. Из них 16 545 умерли внезапно, что составляет 0,88 на 1000 живорождений.

Моделирование показало, что у матерей с недостаточным весом риски развития СВДС были невелики. Однако высокие показатели индекса массы тела (ИМТ) дозозависимо увеличивали этот риск. Ожирение первой степени увеличивало риск на 10%, тогда как ожирение третьей степени — на 39 процентов.

В целом примерно 5,4 процента случаев СВДС коррелировали с материнским ожирением, что в абсолютных цифрах составляет 179 случаев внезапной детской смерти в год в США.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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