Ученые назвали регионы мира, где будет невозможно жить из-за жары

Ученые из Университета Пердью (США) выявили, что в ближайшие годы Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад США станут опасными для жизни человека из-за климатических изменений. Об этом сообщается в публикации CNN.
Исследовательская группа провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и аномальных тепловых волнах на Земле. Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы похолодания ожидать не стоит. Температура будет постепенно расти, что вместе с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей.
Ночные температуры также повысятся, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.
"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, так как это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, появятся зоны влажной жары", — отметили исследователи.
Ученые добавили, что жителям развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. По данным ВОЗ, сейчас жара является причиной 489 смертей в год по всему миру. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.
Руководитель лаборатории тепловых исследований Калифорнийского университета Бхарат Венкат добавил, что человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях. Сочетание жары и высокой влажности опасно тем, что такие условия негативно воздействуют на жизненно важные органы и системы, такие как сердечно-сосудистая система и мозг.
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