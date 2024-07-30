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Ученые назвали регионы мира, где будет невозможно жить из-за жары

CNN: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за жары

1:56
Наука

Ученые из Университета Пердью (США) выявили, что в ближайшие годы Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад США станут опасными для жизни человека из-за климатических изменений. Об этом сообщается в публикации CNN.

CNN: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за жары
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

Исследовательская группа провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и аномальных тепловых волнах на Земле. Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы похолодания ожидать не стоит. Температура будет постепенно расти, что вместе с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей.

Ночные температуры также повысятся, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, так как это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, появятся зоны влажной жары", — отметили исследователи.

Ученые добавили, что жителям развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. По данным ВОЗ, сейчас жара является причиной 489 смертей в год по всему миру. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.

Руководитель лаборатории тепловых исследований Калифорнийского университета Бхарат Венкат добавил, что человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях. Сочетание жары и высокой влажности опасно тем, что такие условия негативно воздействуют на жизненно важные органы и системы, такие как сердечно-сосудистая система и мозг.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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