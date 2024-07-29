Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, чего москвичам следует ждать от погоды на этой неделе.
Позднякова предупредила жителей столицы о надвигающемся похолодании.
Ранее сообщалось, что на самом деле означают проценты вероятности осадков в прогнозе погоды.
В понедельник, по словам эксперта, столичный регион накроет атлантический циклон, который принесёт с собой ливневые дожди. Температура воздуха будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла.
"После 28-градусной жары будет казаться, что это холодно", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Метеоролог отметила, что жара вернётся в Москву в первых числах августа.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.