Метеоролог Позднякова предупредила о ливневых дождях в Москве: будет холодно

Метеоролог Позднякова спрогнозировала дожди в Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, чего москвичам следует ждать от погоды на этой неделе.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22, CC BY-SA 4.0

Позднякова предупредила жителей столицы о надвигающемся похолодании.

Ранее сообщалось, что на самом деле означают проценты вероятности осадков в прогнозе погоды.

В понедельник, по словам эксперта, столичный регион накроет атлантический циклон, который принесёт с собой ливневые дожди. Температура воздуха будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла.

"После 28-градусной жары будет казаться, что это холодно", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Метеоролог отметила, что жара вернётся в Москву в первых числах августа.